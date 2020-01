Metro Linea 1, il dossier Anm: “Mancano i soldi: sospesi i lavori per migliorare la sicurezza” (Di martedì 14 gennaio 2020) Un documento dell'Anm spiega le difficoltà incontrate dall'azienda nel periodo del concordato preventivo per le manutenzioni. "Sistemi obsoleti sulla tratta Piscinola-Dante", che risale al 2002. "Riparazioni a rilento per i ritardi nei pagamenti ai fornitori". Criticità anche sulla tratta Toledo-Garibaldi. Mentre il deposito di Piscinola è insufficiente ad ospitare i nuovi treni previsti per settembre 2020. Leggi la notizia su fanpage

Corriere : Napoli, scontro fra treni della metro: «Passeggeri feriti» - anmnapoli : #Anm ???METRO LINEA 1: circolazione treni limitata tratta Garibaldi - Colli Aminei. - virginiaraggi : Una fermata della metro C nel cuore di @Roma: a piazza Venezia sorgerà un’altra “stazione museo” della terza linea… -