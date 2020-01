Mercato, idea di scambio tra Roma e Inter: Politano in giallorosso, Spinazzola in nerazzurro (Di martedì 14 gennaio 2020) Primo contatto tra Roma e Inter: i giallorossi pensano a Politano per sostituire Zaniolo mentre Spinazzola verso a Conte per la fascia sinistra. Matteo Politano alla Roma e Leonardo Spinazzola all’Inter. E’ questa l’idea di Mercato che – secondo La Gazzetta dello Sport – ha preso quota nelle ultime ore. scambio tra Inter e Roma Il grave infortunio occorso a Zaniolo durante il match con la Juventus costringe la Roma a trovare un rimpiazzo per i prossimi mesi. Da qui l’Interesse per il mancino nerazzurro, tagliato fuori dalle idee tattiche di Conte: Politano mal si adatta al 3-5-2 mentre si configura in maniera naturale nello schema di Fonseca come esterno destro offensivo. Tra gli uomini in rosa nella Capitale c’è Leonardo Spinazzola, arrivato in estate nell’ambito di uno scambio con Luca Pellegrini. In questi mesi l’ex ... Leggi la notizia su newsmondo

