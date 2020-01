L'Italia si prepara a mandare altri soldati in Libia per monitorare la tregua (Di martedì 14 gennaio 2020) “Cautela” è la parola più usata negli ambienti militari quando si parla di Libia. Una riconfigurazione della presenza Italiana nel Paese è probabile, ma la forma e la consistenza che assumerà sono dettate dai nodi politici ancora da sciogliere.Il premier Giuseppe Conte ha spiegato di “non escludere affatto la possibilità” di inviare altri soldati in territorio libico, in un’eventuale operazione di ‘peace monitoring’, cioè di monitoraggio di un cessate il fuoco che è ancora in bilico. In attesa che si determinino le decisioni - missione Onu, europea, coalizione di volenterosi, operazione nazionale, ecc. - gli Stati Maggiori continuano a preparare e a vagliare i possibili dispiegamenti di un contingente a seconda dei diversi scenari in campo. Condizione irrinunciabile, come ha ribadito lo stesso ... Leggi la notizia su huffingtonpost

