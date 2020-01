Libia, Haftar non firma la tregua: non c’è il cessate il fuoco (Di martedì 14 gennaio 2020) Il maresciallo Khalifa Haftar ha lasciato Mosca decidendo di non firmare la tregua: non arriva dunque l’accordo di cessate il fuoco in Libia: le motivazioni Conflitto Tripoli (fonte foto: GettyImages) La speranza di avere in Libia una tregua, per il momento si allontana, considerata la decisione intrapresa dal maresciallo Khalifa Haftar, che ha scelto di lasciare Mosca senza firmare il patto. Non arriva dunque il cessate il fuoco che avrebbe interessato l’altra parte in gioco, ovvero il governo di intesa nazionale, (GNA), con a capo Fayez al–Sarraj. La decisione del maresciallo libico è stata maturata nel corso della notte, poiché lo stesso Haftar aveva in precedenza spiegato di volersi prendere alcune ore per riflettere sul testo della tregua che gli era stato proposto. La scelta di non sottoscrivere tale accordo sarebbe arrivata, stando ... Leggi la notizia su chenews

