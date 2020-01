Le restituzioni M5S non finiranno più a Rousseau (Di martedì 14 gennaio 2020) Per i parlamentari (e altri rappresentanti pentastellati a livello locale) cambierà la forma e non il contenuto. Le restituzioni M5S, da settimane (se non da mesi) al centro di dibattiti interni al Movimento 5 Stelle, non saranno più versate alla piattaforma Rousseau, ma a un fondo per la microimprenditorialità. È stato deciso con una modifica dello statuto interno del partito, ratificata ed entrata in vigore venerdì 10 gennaio. Un cambio di destinazione deciso per placare le tensioni interne maturate dopo i ritardi nei pagamenti e le dure accuse di alcuni ex politici. LEGGI ANCHE > Le restituzioni dei parlamentari del M5S non possono essere tassate perché non sono donazioni volontarie Niente più fondo Rousseau. Con le modifiche dello statuto, decise dal gruppo dirigente che circonda il capo politico e ministro degli Esteri Luigi Di Maio, i 300 euro versati (o da versare) mensilmente ... Leggi la notizia su giornalettismo

