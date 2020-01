Il via libera della Regina al passo indietro di Harry – Tutte le prime pagine dei giornali inglesi (Di martedì 14 gennaio 2020) La Regina Elisabetta ha concordato con Harry e Meghan un periodo di transizione in cui i due duchi di Sussex potranno vivere tra Canada e Regno Unito. «Abbiamo avuto una discussione molto costruttiva sul futuro di mio nipote e la sua famiglia», si legge in una nota diffusa dopo l’incontro a Sandringham House , a cui Meghan ha partecipato in videoconferenza. Ecco come hanno titolato i principale giornali britannici a proposito della notizia: «Puoi andare per la tua strada», il titolo di Metro ispirato ai Fleetwood Mac The Sun afferma che le parole della Regina «hanno reso evidente che è profondamente turbata» dalla decisione di Harry e Meghan di fare un passo indietro «Il riluttante addio della Regina» è il titolo del Daily Telegraph. Come altri giornali, presenta una fotografia del principe Harry che bacia la Regina nel 2015 «La Regina graziosa ... Leggi la notizia su open.online

