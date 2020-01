I Wolf Parade sono tornati (Di martedì 14 gennaio 2020) A un certo punto il crepuscolo, sostanza che inghiotte le forme, stava gradualmente per cancellarli, poi, dopo qualche anno di pausa intervallati da annunci di progetti paralleli che non hanno portato da nessuna parte, i Wolf Parade, band di punta assieme agli Arcade Fire (a cui devono molto), di quell’indie rock canadese spinto in alto da manager lungimiranti e da frontman esagitati dalle voci tremolanti, sono tornati al loro status iniziale a loro più congeniale. Thin Mind, disco in uscita il prossimo 24 gennaio per la Sub Pop, è il quinto capitolo della loro carriera, il secondo da quando hanno deciso di rimetter su la band nel 2017, ed è composto da dieci brani carichi di promesse in gran parte mantenute, in cui si raccontano “storie dell’orrore dell’Antropocene”, l’era del dominio dell’uomo sulla Terra, e riversano le paure crescenti per la nostra società sempre più caustica e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

