Gattuso: «Meret è un patrimonio della società, però mi piace il portiere che crea superiorità» (Di martedì 14 gennaio 2020) Conferenza di Rino Gattuso dopo . «Ai giochini non ci sto. Ho detto che abbiamo toccato il fondo, non che la colpa è stata di Ancelotti. Ancelotti è stato un padre calcistico per me, abbiamo cambiato la metodologia di lavoro, facciamo un lavoro diverso, non ho offeso nessuno quando dico squadra pensante, non fatemi fare il cafone, ci vuole correttezza, non offendo, ci metto il mio bel faccione. Io ho i miei amici, Carlo ha i suoi amici, ma dico: facciamo il bene del Napoli. Abbiamo un problema di classifica, non facciamo i giochini, poi vediamo di chi è la colpa». «Non sono sodisfatto, c’erano 3-4 giocatori che non giocavamo da tempo, primo tempo bene, il secondo tempo no. Oggi è il ventesimo allenamento che abbiamo fatto insieme, però non sono soddisfatto. Dobbiamo dare continuità al nostro gioco, stare più in partita. La nostra squadra nel secondo tempo non riusciva più a ... Leggi la notizia su ilnapolista

