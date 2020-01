Final Fantasy VII Remake: rinviata la data d’uscita (Di martedì 14 gennaio 2020) Oggi la Square Enix ha annunciato che Final Fantasy VII Remake non uscirà più a marzo come già annunciato in precedenza, ma ad aprile. In occasione della notizia Yoshinori Kitase ha dichiarato: Sappiamo quanto state aspettando Final Fantasy VII Remake, e anche noi ovviamente non vediamo l’ora di farvi divertire con il videogioco a cui stiamo dedicando anima e corpo. Ma proprio per questo, proprio per essere sicuri di farvi avere la qualità che meritate, abbiamo deciso di spostare la data ufficiale d’uscita ad aprile 2020. La decisione è stata presa con cura e parsimonia, per perfezionare al meglio, durante queste settimane il Remake di Final Fantasy VII, per offrirvi la massima esperienza che ogni fan e nuovo utente merita. Ma per questo mi scuso comunque perché dovrete attendere un pochino più a lungo per gustarvi il gioco, ma vi assicuro che ne varrà la pena. Inutile dirvi ... Leggi la notizia su nerdgate

