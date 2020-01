Delfini morti davanti Tour Eiffel, protesta degli animalisti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una decina di attivisti dell'associazione Sea Sheperd hanno portato due carcasse di Delfini prelevati dalle spiagge dell'Oceano Atlantico su piazza del Trocadéro a Parigi, con vista sulla Tour Eiffel, per denunciare i metodi di pesca che provocano la morte di questi mammiferi. La presidente di Sea Sheperd France, Lamya Essemlali: "Siamo venuti qui a mostrare questi Delfini davanti alla Tour Eiffel, che è il simbolo della Francia. Sono dei Delfini che sono stati trovati sulla costa atlantica, ci sono migliaia di Delfini che muoiono ogni anno in Francia a causa dei metodi di pesca molto selettivi". "É urgente che prendiamo coscienza di questo. Sono 11.300 i Delfini morti nella stagione 2019, record assoluto da 30 anni. La specie è chiaramente minacciata, se non si agisce in fretta". Leggi la notizia su ilfogliettone

