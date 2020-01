Dalila Jakupovic rischia di soffocare/ Video Australian Open, l'aria è irrespirabile (Di martedì 14 gennaio 2020) Paura per Dalila Jakupovic agli Australian Open 2020: la tennista sviene e rischia di soffocare per l'aria irrespirabile, 'è stato terribile'. Il Video. Leggi la notizia su ilsussidiario

WeAreTennisITA : A Melbourne il problema degli #AustralianFires si fa sentire. Dalila Jakupovic ha abbandonato il suo match di qual… - Eurosport_IT : Dramma a Melbourne! Malore per Dalila Jakupovic nelle qualificazioni degli @AustralianOpen per la cattiva qualità d… - infoitsport : Aria irrespirabile, Dalila Jakupovic costretta al ritiro a Melbourne per crisi respiratoria -