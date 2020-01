Come Luciana Lamorgese prova a mettere una pezza ai disastri di Salvini (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Viminale di Luciana Lamorgese prova ad evitare “l’invasione” delle risorse Salviniane. Il Ministero dell’Interno ha infatti concesso una proroga di sei mesi – dal 1 gennaio al 30 giugno 2020 – dei servizi ex Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) oggi Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) che accolgono i migranti cui è stata concessa la protezione umanitaria. La proroga alla protezione umanitaria (abolita da Salvini) Tra i tanti “regali” della gestione dell’immigrazione da parte di Matteo Salvini il Decreto Sicurezza contiene infatti anche l’abolizione della protezione umanitaria. I richiedenti asilo che avevano ottenuto questa forma di protezione avrebbero dovuto uscire dai centri e perdere sostanzialmente ogni diritto. Perché con la ... Leggi la notizia su nextquotidiano

