Australian Open 2020: incendi, fumo e ritiri. Jakupovic, Sharapova e quell’aria a tratti irrespirabile (Di martedì 14 gennaio 2020) La prima giornata delle qualificazioni degli Australian Open 2020 passerà alla storia, in maniera per la verità abbastanza triste, a causa di tutti i guai provocati dalla qualità dell’aria, irrespirabile alla mattina e andata migliorando col tempo, ma sempre difficile da gestire per qualunque corpo umano. La notizia principale della giornata è quella di Dalila Jakupovic: la slovena, sul punteggio di 6-4 5-6 e palla del tie-break in proprio favore contro la svizzera Stefanie Voegele, si è piegata improvvisamente a terra, vittima di una crisi respiratoria che non le ha consentito di continuare la partita. Questa vicenda è diretta conseguenza di una decisione presa dall’organizzazione nella mattina: giocare comunque, con l’aria diventata più sopportabile. Gli incontri si sarebbero dovuti tenere fin dalle 10 di mattina, la mezzanotte italiana, ma già nelle ore precedenti ... Leggi la notizia su oasport

Eurosport_IT : Uno dei momenti più toccanti della storia degli Australian Open... Le lacrime di #Sampras per Tim #Gullikson ???… - repubblica : Tennis, ritiri e malori per il fumo degli incendi: è caos all'Australian Open [aggiornamento delle 12:15] - repubblica : RT @RepubblicaTv: Australian Open, non riesce a respirare per il fumo degli incendi: la tennista Jakupovic tossisce e si accascia a terra h… -