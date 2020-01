Anticipazioni Grey’s Anatomy e Station 19: trama del crossover su Canale5 (Di martedì 14 gennaio 2020) Grey’s Anatomy e Station 19, due nuovi crossover questa sera su Canale5 Assente dal palinsesto di Canale5 dalla scorsa estate, il secondo spin-off di Grey’s Anatomy tornerà ad appassionare i telespettatori italiani a partire dal 14 gennaio. Questa sera la rete ammiraglia Mediaset proporrà, infatti, i primi due episodi della seconda stagione di Station 19. Una programmazione particolare per lo show prodotto da Shonda Rhimes poiché andrà in onda in seconda serata. Previsto per mezzanotte, lo show diretto da Stacy McKee ripartirà dagli avvenimenti trasmessi nel finale della scorsa stagione, quando un vasto incendio ha coinvolto tutti membri della Stazione 19. L’esordio della nuova stagione sarà inoltre caratterizzato da un imperdibile crossover con Grey’s Anatomy. In entrambi gli episodi di Station 19 saranno, infatti, presenti i personaggi del Medical Drama più ... Leggi la notizia su lanostratv

