Ambra Lombardo stronca Serena Enardu: “È amore per la tv” (Di martedì 14 gennaio 2020) Ambra Lombardo boccia il comportamento di Serena Enardu in merito al confronto con il cantante Pago e afferma di non crederle. Durante la nuova puntata di Casa Chi, i presenti criticano unanimemente l’ex tronista È andata in onda la quarta puntata di Casa Chi, il salotto social che racconta tutte le vicende inedite del Grande Fratello … L'articolo Ambra Lombardo stronca Serena Enardu: “È amore per la tv” proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

infoitcultura : Domenica Live, Karina Cascella furiosa contro Ambra Lombardo: 'Lei e Kikò non arrivano a sparare i fuochi di ferrag… -