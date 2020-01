A14: Mit, parere favorevole a riapertura traffico Tir su viadotto Cerrano (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – parere favorevole al ripristino della circolazione dei mezzi pesanti sul viadotto Cerrano dell’Autostrada A14. Questo il contenuto della relazione dell’Ufficio Ispettivo territoriale, Uit, del Mit al concessionario Autostrade per l’Italia che ne ha fatto richiesta. Il ministero, quindi,esprime “parere favorevole al transito dei Tir purché vengano rispettati l’obbligo di interdistanza non inferiore ai 100 metri, il limite di velocità a 60Km/h e il divieto di sorpasso”.La riapertura del ponte in ogni caso dovrà essere autorizzata dall’autorità giudiziaria. Dalle verifiche svolte dall’Istituto nazionale delle saldature e dalla “modellazione” della frana eseguita dall’Università di Roma ‘La Sapienza’, il Mit “ritiene necessario un sistema di monitoraggio ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

TrasportiItalia : #A14: il viadotto Cerrano riapre ai #camion. Parere favorevole del @mitgov - Rete8News : Caos A14: ok dal Mit per la riapertura ai Tir, si attende ora il parere del Gip - Luca_Zunino : #Autostrade. Viadotto Cerrano #A14, Gip dispone divieto totale di transito ai mezzi pesanti: spostamento pile di 7… -