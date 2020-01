Volkswagen ID.3 - Il software incompleto non ritarderà il lancio (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Volkswagen conferma ritardi nello sviluppo del software della ID.3, ma esclude ripercussioni sul programma di lancio: l'arrivo nelle concessionarie della berlina elettrica, come da indicazioni originarie, è previsto per la prossima estate. Gli stessi problemi della Golf. In particolare, da Wolfsburg hanno sottolineato come i problemi che hanno influito sul lancio della nuova Golf sono stati riscontrati anche sulla ID.3. Sono state dunque confermate le indiscrezioni lanciate prima di Natale da Manager Magazin, secondo cui oltre 20.000 esemplari della berlina sarebbero stati assemblati con un software incompleto e con la necessità, quindi, di un aggiornamento manuale affidato a un team di ingegneri nelle fasi successive alla produzione. "Creare una nuova, potente architettura elettronica e informatica è una sfida che può portare a difficoltà o ritardi, che al momento stiamo ... Leggi la notizia su quattroruote

