Sorrento, esposto del Wwf sull’housing sociale: “A Sant’Agnello consentito un intervento vietato negli altri comuni” (Di lunedì 13 gennaio 2020) C’è un esposto di 13 pagine che sollecita l’accelerazione di un’inchiesta della Procura di Torre Annunziata (Napoli) sui 52 appartamenti di housing sociale quasi ultimati in via Monsignor Bonaventura a Sant’Agnello, vicino Sorrento, e in generale su altri progetti di piano casa in costiera sorrentina. E sugli intrecci – venuti alla luce dopo il deposito dell’esposto – che ne hanno accompagnato la realizzazione. Serve pazienza e attenzione per collegare i fili di visure camerali e di notizie di cronaca giudiziaria. Il primo dato interessante è quello dei committenti: la società Shs, controllata dall’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella e dall’ingegnere Antonio Elefante, tecnico di riferimento di alcuni dei più noti e facoltosi imprenditori della costiera sorrentina e dell’area stabiese, tra i quali l’armatore di Msc Gianluigi Aponte. La denuncia è firmata dai responsabili ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

MARTINAPETRUCC2 : RT @fattoquotidiano: Sorrento, esposto del Wwf sull’housing sociale: “A Sant’Agnello consentito un intervento vietato negli altri comuni” h… - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Sorrento, esposto del Wwf sull’housing sociale: “A Sant’Agnello consentito un intervento vietato negli altri comuni” h… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Sorrento, esposto del Wwf sull’housing sociale: “A Sant’Agnello consentito un intervento vietato negli altri comuni” h… -