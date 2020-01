Sopravvive per 23 giorni sotto zero e si salva grazie ad una geniale idea – VIDEO (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sopravvive per 23 giorni sotto zero e si salva grazie ad una geniale idea: ecco il VIDEO che sta facendo il giro del mondo. La sua storia sta facendo il giro del mondo e ne sentiremo sicuramente parlare ancora a lungo. Il protagonista si chiama Tyson Steele, ha 30 anni ed è riuscito nell’impresa di … L'articolo Sopravvive per 23 giorni sotto zero e si salva grazie ad una geniale idea – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

