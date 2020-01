Smog Piemonte, l’assessore all’Ambiente: “Serve un piano Marshall” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un fondo europeo dedicato all’Ambiente e un piano Marshall contro l’inquinamento dell’aria. A chiederlo e’ la Regione Piemonte, attraverso l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati. “L’idea – spiega Marnati – e’ di avere fondi extra dedicati a misure specifiche. La Regione non deve rimanere sola nell’affrontare l’emergenza e non possiamo sperare sull’aleatorieta’ del meteo. Per uscire dall’emergenza e per prevenire quelle successive servirebbe almeno un miliardo di euro subito, praticamente un piano Marshall”. Marnati sottolinea che al momento ci sono tredici regioni europee con le stesse caratteristiche orografiche del bacino padano, dal 2011 riunite in un organismo denominato “Air-quality Initiative of Regions” (AIR): si tratta di Baden-Wurttemberg; ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

