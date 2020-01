Sesso in pubblico tra torri e bastioni ad Alghero, il video della coppia diventa virale (Di lunedì 13 gennaio 2020) La scena tra le torri e i bastioni della città antica di Alghero, in Sardegna. Protagonista della scena una coppia formata da un uomo e una donna le cui gesta hot sono state immortalate anche in un breve video apparso prima sui gruppi WhatsApp locali e poi finito anche sui social dove ovviamente in poco tempo è diventato virale. Leggi la notizia su fanpage

Silvia18525731 : RT @asiax2018: Avviso il gentile pubblico che da domani posterò solo twitt da farvi deprimere la giornata .. mi sono rotta il cazzo di pass… - Massimo076 : RT @asiax2018: Avviso il gentile pubblico che da domani posterò solo twitt da farvi deprimere la giornata .. mi sono rotta il cazzo di pass… - PinnaNobile : RT @asiax2018: Avviso il gentile pubblico che da domani posterò solo twitt da farvi deprimere la giornata .. mi sono rotta il cazzo di pass… -