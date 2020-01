Selfie mortale: muore tentando di scattarsi una foto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nicola De Angelis Madalyn Davis si trovava ad un party quando, insieme a sette altri amici, ha deciso di recarsi alle scogliere di Diamond Bay per poter vedere il sole sorgere. Purtroppo però qualcosa è andato storto Madalyn Davis era una modella britannica che stava girando l'Australia soltanto con il suo zainetto sulle spalle. Si trovava ad un party a Vaucluse sabato notte, vicino Sydney, quando insieme ad altri sette amici ha deciso di recarsi sulle scogliere di Diamond Bay. Lì l'obiettivo era riuscire a vedere l'alba. Purtroppo però il tutto non è andato secondo i piani e la ragazza a 21 anni è morta mentre stava tentando di scattarsi un bel Selfie. La ragazza è caduta da circa 30 metri di altezza intorno alle sei e trenta del mattino. L'errore in questo caso sarebbe da attribuire all'incoscienza dei ragazzi: infatti, secondo una prima ricostruzione che si legge sul ... Leggi la notizia su ilgiornale

