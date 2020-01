Scienza: il fisico Roberto Battiston premiato in Cina con il prestigioso International Science and Technology Cooperation Award (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il fisico Roberto Battiston ha ricevuto a Pechino l’International Science and Technology Cooperation Award per il 2019, il prestigioso riconoscimento che ogni anno, a partire dal 1994, la Repubblica Popolare Cinese assegna alle personalità internazionali che si sono maggiormente distinte nella collaborazione scientifica congiunta. E’ il premio più importante attribuito dal governo cinese a scienziati stranieri: tra gli italiani che lo hanno ricevuto in passato figurano il Nobel Carlo Rubbia, il geofisico Fabio Rocca e il chimico Umberto Colombo. La Cina “è un partner straordinario e i cinesi hanno genuina voglia di collaborare nella ricerca e nel settore scientifico. Non è un mandato politico“, ha detto Battiston, docente dell’Università di Trento e fisico sperimentale dell’Istituto Nazionale di Fisica Nuclare (Infn), ex presidente della ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

