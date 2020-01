Rizzoli conferma: «Lautaro-Toloi? Il VAR ha sbagliato a non intervenire» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il designatore della CAN A, Nicola Rizzoli, ha confermato l’errore del VAR durante Inter-Atalanta di sabato scorso Nicola Rizzoli ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio Rai sul il fallo da rigore di Lautaro Martinez su Toloi durante Inter-Atalanta. Episodio che ha montato un mare di polemiche negli istanti successivi al fischio finale. Le parole dell’ex fischietto. ROCCHI – «A San Siro ha sbagliato l’addetto al Var. Rocchi ha fatto un’ottima partita se escludiamo questa situazione, in questo episodio c’è stato purtroppo un errore umano. Ho letto e sentito parlare di presunzione da parte di Rocchi che non è andato a vedere la Var, ma non è così, l’arbitro è contento quando qualcuno lo salva da un errore, non è questa la lettura. C’è stato solo un errore umano e la Var non ha colto malizia della persona che cadeva ... Leggi la notizia su calcionews24

