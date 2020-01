Quarto, tensioni per installazione antenna 5G: “Non vogliamo essere cavie” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Ennesima protesta da parte dei residenti di via Cocci a Quarto Flegreo (Napoli), contrari all’installazione di un’antenna 5G. La tensione è salita tra i circa 500 residenti, che si sono dati appuntamento per contrastare l’opera di allestimento dell’antenna che la ditta avrebbe dovuto cominciare a fissare e la polizia. Sul posto sono giunti agenti della polizia,i carabinieri e i mezzi di soccorso. Un manifestante (cardiopatico) è stato colto da malore ed è stato immediatamente soccorso dal personale del 118. L’impianto di nuova tecnologia è ancora in fase sperimentale e, secondo quanto sostengono i cittadini in rivolta, non si conoscono quali effetti può produrre sulla salute, una volta in funzione. Esposti cartelli nella zona con su scritto: “Non vogliamo essere delle cavie”. Nonostante le proteste i lavori per ... Leggi la notizia su anteprima24

