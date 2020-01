Protesta operai a Milano: “Non ci pagano da ottobre” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dodici operai sono saliti in cima a una gru nella mattinata di lunedì 13 gennaio in segno di Protesta. I fatti sono accaduti in un cantiere in via Treviso nel capoluogo lombardo. Stando a quanto si apprende, a scatenare la Protesta sarebbe rivendicazioni di natura economica: “Hanno preso il nostro sudore e non ci pagano niente da ottobre” hanno detto. Sul posto sono arrivate rapidamente le forze dell’ordine, il 118 e i vigili del fuoco del Saf. Protesta operai a Milano Momenti di apprensione in un cantiere a Milano per un gruppo di 12 operai che si è arrampicato in cima ad una gru in segno di Protesta. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato i lavoratori hanno messo in atto una Protesta all’interno di una società denominata Fideco, sub appaltatrice di un’opera. Tra i lavoratori impiegati nel cantiere, 8 persone avrebbero deciso di arrampicarsi in ... Leggi la notizia su notizie

GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Milano, gruppo di operai sale su una gru per protesta #milano - 1Dioniso : RT @rep_milano: Operai salgono su una gru a 60 metri d'altezza per protesta a Milano: 'Non ci pagano da ottobre' [aggiornamento delle 13:45… -