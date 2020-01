Precious la cagnolina trovata a vagare sulle strade in gravi condizioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Precius è una dolce pit bull, che è stata trovata mentre vagava sulle strade di Los Angeles. La gente del posto, quando ha notato le sue condizioni si è allarmata e per questo, hanno subito contattato i volontari di Love That Dog Hollywood, per cercare di aiutarla. I ragazzi, quando hanno sentito quelle parole, sono andati subito sul luogo dove era stata vista per l’ultima volta e si sono messi a lavoro per cerarla. Nonostante ciò che aveva subito, la piccola Precius è sempre stata molto gentile e dolce con gli esseri umani ed infatti, quando ha visto che i volontari volevano prenderla, li ha lasciati fare. Forse aveva capito che erano andati lì solo per aiutarla. Quando è stata portata dal medico, dopo un’accurata visita, è venuta fuori una verità molto triste, che ha sconvolto tutti. Precius era stata usata come esca, durante i combattimenti tra cani. Aveva molte ferite ... Leggi la notizia su bigodino

