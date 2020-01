Pensioni, spunta Quota 102: cos’è e come funziona (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il panorama previdenziale è tessuto di continui dibattiti e interrogativi. All’orizzonte, nel ventaglio di scenari possibili nell’era post Quota 100, spunta l’ipotesi Quota 102, ma di cosa si tratta? La prima traduzione è: si potrebbe andare in pensione a 64 anni di età, con 38 di contributi. Quota 102: cos’è e come funziona La sperimentazione triennale di Quota 100 – formula di pensionamento con 62 anni di età e 38 di contributi introdotta dal governo Conte 1 – si concluderà il 31 dicembre 2021. Dopo questa data, il buio, almeno fino alla definizione della misura che andrà a prendere il suo posto. Tra le ipotesi spunta Quota 102, modalità di accesso alla pensione che scatterebbe con un minimo anagrafico e contributivo rispettivamente fissati a 64 (adeguato alla speranza di vita) e 38 anni. Alberto Brambilla, presidente del centro studi e ricerche Itinerari previdenziali, ne ... Leggi la notizia su thesocialpost

