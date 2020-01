Pd in ritiro in abbazia su governo e alleanza M5s. Distinguo da minoranza che chiude porta a ex Ds (Di lunedì 13 gennaio 2020) Rilanciare l'azione di governo, in un'ottica di legislatura, e costruire un'alleanza "politica" con il M5s. Il Pd ha scelto l'abbazia di San Pastore a Contigliano, vicino a Greccio (Rieti), per confrontarsi in vista della verifica dell'esecutivo invocata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Un 'ritiro' di due giorni, riprendendo una tradizione di epoca prodiana, che deve servire per unire le anime del partito che dopo le amministrative il segretario Nicola Zingaretti vuol portare a un congresso che apra la "fase nuova" dei Dem. Tra qualche ironia per il freddo ("Siamo tutti con il cappotto", dice tra gli altri Valeria Fedeli), nelle sale dell'antica abbazia cistercense, vertici e parlamentari si sono confrontati in sessioni plenarie e gruppi di lavoro tematici, per individuare le priorità da affrontare nei prossimi mesi. Ad aprire i lavori, stamani, è stato Dario Franceschini, ... Leggi la notizia su ilfogliettone

Magadeli1 : @repubblica Curiosità, chi paga il vostro ritiro nell'abbazia? - 1giornodapecora : #ugdp ora con noi a @Radio1Rai @valeriafedeli, senatrice del @pdnetwork, in diretta dall’Abbazia di San Pastore, in… - baioni_marco : @nzingaretti Tu e il Pd vi siete radunati in ritiro spirituale in un abbazia. Diventate frati se perdete l'Emilia Romagna e cade il Governo? -