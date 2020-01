Paola Caruso avvelenata: spifferi e retroscena scomodi su Ivan Gonzalez (Di lunedì 13 gennaio 2020) Non solo Sonia Pattarino contro l’ex. Paola Caruso avvelenata, le sue verità su Ivan Gonzalez: spifferi e retroscena scomodi. Poi il monito alle donne del GF Vip: “State attente, ecco perché” Ivan Gonzalez, la rivolta delle ex. Il giovane spagnolo classe 1992 (è nato a Jerez de la Frontera in Andalusia) è entrato pochi giorni … L'articolo Paola Caruso avvelenata: spifferi e retroscena scomodi su Ivan Gonzalez proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

catalano_jason : @Giampie03896492 Ti sbagli... Nel 2017 partecipò a pomeriggio 5 per parlare di Paola Caruso che si era infatuata di… - infoitcultura : ‘Domenica Live’, tutti contro Serena Enardu: le bordate di Giovanni Conversano, Karina Cascella e Paola Caruso all’… - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Oddio ma Ivan dalla PPagna e Paola Caruso non me li ricordavo proprio insieme CHOC #DomenicaLive -