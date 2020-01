Pamela Prati furiosa: dopo quello che è successo è un fiume in piena contro Barbara D’Urso (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sabato scorso la conduttrice televisiva Barbara D’Urso ha parlato a 360 gradi della sua vita privata e professionale, durante la sua ospitata a ‘Verissimo’. Qui si è soffermata anche sulle vicende legate a Pamela Prati e al suo fantomatico fidanzamento con il misterioso Mark Caltagirone. La regina di Mediaset ha fatto intendere che la Prati abbia usato il logo di ‘Live – Non è la D’Urso’ per pubblicizzare le sue serate sui manifesti. La showgirl non ha accettato di buon grado questa insinuazione ed ha replicato in maniera dura a queste parole. La donna ha esordito così: “Mai fatta alcuna serata utilizzando il logo. Sì, è vero che hanno fatto per una mia partecipazione una locandina, di recente, che riportava un generico logo Live. Ma io non l’ho autorizzata e dopo averla vista ho chiuso qualunque rapporto lavorativo con la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

