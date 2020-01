Oscar 2020: le prime polemiche sui grandi esclusi (anzi, sulle grandi escluse) (Di lunedì 13 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Non sono passate nemmeno poche ore dalle nomination agli Oscar 2020, che già ci sono le prime polemiche. E non è affatto sorprendente, dato che alcune esclusioni sono piuttosto eclatanti. In un’edizione dominata da Joker (che ottiene il maggior numero di candidature: 11) e dalle produzioni Netflix, quello che colpisce è la completa assenza di nomi femminili in una delle categorie più importanti: Miglior regista. Nonostante Piccole donne di Greta Gerwig sia in corsa in altre categorie e nonostante ci siano altre pellicole forti dirette da donne (The Farewell di Lulu Wang, Harriet di Kasi Lemmons e Hustlers di Lorene Scafaria), la cinquina dei registi papabili è tutta maschile. Anche quest’anno, dunque, gli Academy Awards, che saranno assegnati il prossimo 9 febbraio, hanno escluso le registe, così come avevano già fatto negli ultimi tempi Golden Globe e Bafta. Le ... Leggi la notizia su wired

