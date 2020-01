Oscar 2020, l’annuncio delle nomination in diretta streaming (Di lunedì 13 gennaio 2020) Oscar 2020, le nomination: tutti i candidati dal miglior film alla miglior sceneggiatura A partire dalle ore 14:20 di lunedì 13 gennaio, l’Academy Awards annuncerà tutte le nomination per gli Oscar 2020. L’evento cinematografico più atteso dell’anno arriverà il 9 febbraio. Tra i favoriti di quest’edizione vediamo schierato Quentin Tarantino, reduce da diverse vittorie non soltanto ai Golden Globe ma anche ai Critics’ Choice Awards. Tra i più chiacchierati figura anche Martin Scorsese con il suo The Irishman, messo in seconda luce ai Golden Globe dopo la vittoria schiacciante di Tarantino e che agli Oscar potrebbe trovare il suo degno riscatto. Tra gli attori, il favorito è sicuramente Joaquin Phoenix per la magistrale interpretazione di Joker, come miglior attrice invece Renee Zellweger per Judy. Un altro film, uscito da poco, che potrebbe conquistare una o ... Leggi la notizia su tpi

