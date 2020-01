Oscar 2020, ecco tutte le nomination ufficiali: da Tarantino a Martin Scorsese (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sono state rese note, dopo mesi di speculazioni, tutte le nomination ufficiali dei Premi Oscar 2020. L’Academy ha dunque comunicato, nella canonica cerimonia in diretta del pomeriggio del 13, tutte i concorrenti per le 24 categorie della premiazione. Guidano la fila i titoli più anticipati, che arriveranno probabilmente a farla da padroni nella serata del 10 febbraio. E’ Joker di Todd Phillips, il film più nominato di questa edizione (11 nomination), seguito a ruota da altri titoli monstre come Once Upon a Time in Hollywood e The Irishman, più la sorpresa 1917 di Sam Mendes (10 categorie). Grande attesa per gli “outsider” Piccole Donne, Marriage Story e Parasite, spinti da un pubblico affezionato e determinatissimo. Vediamo nel dettaglio le categorie principali di premi questi Oscar 2020. ecco le nomination ufficiali dei principali premi degli Oscar 2020: da ... Leggi la notizia su velvetgossip

