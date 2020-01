“Mi guardavi sempre”. Non è L’arena: Massimo Giletti ricorda il padre scomparso e si emoziona in diretta (Di lunedì 13 gennaio 2020) In tanti si aspettavano qualcosa da Massimo Giletti per la prima puntata di “Non è L’arena”. Ma in genere, proprio come lo stesso conduttore ha affermato, “la vita privata e quella televisiva non devono mai toccarsi”. Eppure uno sgarro, meraviglioso e toccante, Giletti ieri sera lo ha fatto, dedicando la prima puntata del nuovo anno al padre scomparso: “Mi guardava sempre, è stato sempre vicino a me e mi ha permesso di vivere questa vita così aspra ma così bella”. Il conduttore di La7 aveva già rotto il silenzio durante il pomeriggio, rilasciando un comunicato stampa e un video. “Non si è mai pronti quando se ne va via una persona cara, anche se mio padre aveva 90 anni…Ho ricevuto tantissimi messaggi d’affetto, è difficile rispondere a tutti. Credo che con questo mezzo si possa far prima: grazie di cuore, grazie davvero perché sentir vicino tante persone in un momento delicato e ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

dangelosalvato5 : @demotivatrice10 Non mi sembra un metodo. Leggo che Giaestro ha militato nel Fidelis Andria durante la stagione 95/… - paolociapusci : Amore mio, vederti lì fuori seduta sul muro, appena fuori dalla porta...mi sembrava di sognare. Non sai quanto ho d… - Lordskary : Suvvia piccola mia che scherzo sempre. Pensa che appena 15 anni fa mi guardavi con terrore, poi hai iniziato a guar… -