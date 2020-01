LIVE Sinner-Paire 4-6, 4-1 ATP Auckland 2020 in DIRETTA: Paire recupera un break nel secondo set, ma Sinner resta saldamente al comando del parziale (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Gran vincente di Sinner! Ora altra situazione di palla break. 40-40 Erroraccio di Paire in campo aperto, col dritto: Sinner ringrazia. A-40 Nuova possibilità del 4-2. 40-40 Sinner ottiene un altro punto. 40-30 Pazzesca battaglia a rete vinta da Sinner con una soluzione che fa applaudire il pubblico. 40-15 Paire si procura due palle per accorciare 30-15 Contropiede vincente di Paire col rovescio lungo linea. 15-15 Bravissimo Sinner a ottenere un quindici con grinta 15-0 Paire apre subito bene il suo turno di servizio. 1-4 Paire recupera subito un break mostrando rabbia e determinazione. Sinner aveva una chance di ipotecare il parziale, ma non l’ha fatto. 15-40 Sinner si cala male in questo game commettendo troppi errori: subito due palle del controbreak per Paire. 0-4 Serve & Volley di Paire, su cui Sinner si fa trovare pronto ... Leggi la notizia su oasport

