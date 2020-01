Libia, Haftar e Al-Sarraj a Mosca da Putin: il Generale chiede tempo e rinvia la firma (Di lunedì 13 gennaio 2020) Crisi Libia, il Generale Haftar e Al-Sarraj a Mosca da Vladimir Putin per trattare una tregua che possa essere stabile e duratura. Libia, Haftar e al-Sarraj dovevano arrivare alla tregua, invece il vertice fallisce. Almeno parzialmente. Il Generale e il presidente del governo di accordo nazionale, invitati a Mosca da Vladimir Putin, hanno deciso di non incontrarsi. Nella giornata del 13 solo Al Sarraj ha firmato il documento proposto, mentre Haftar ha chiesto tempo per valutare i termini dell’accordo. Fonte foto: http://en.kremlin.ru/ Libia, raggiunto accordo per il cessate il fuoco Le parti nei giorni scorsi avevano trovato un accordo per il cessate il fuoco. Non si tratta di una soluzione realisticamente duratura ma sicuramente la popolazione sta tirando un sospiro di sollievo in queste ore in cui almeno le armi pesanti tacciono. Nonostante le accuse reciproche di ... Leggi la notizia su newsmondo

