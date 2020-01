Libia, Contre vede Erdogan ad Ankara: “Favorevoli alle forze d’interposizione Onu. Comunità internazionale preservi la tregua” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mentre da Mosca si attende la firma dell’accordo di pace tra il primo ministro del Governo di Accordo Nazionale libico riconosciuto dalle Nazioni Unite, Fayez al-Sarraj, e il generale della Cirenaica Khalifa Haftar, a capo della fazione di Bengasi e sostenuto da Russia, Egitto ed Emirati Arabi, ad Ankara si sono incontrati per parlare del dossier libico il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan. Con le notizie positive in arrivo dal fronte dei colloqui in Russia, i due capi di governo hanno ribadito il proprio auspicio per un “cessate il fuoco permanente”, aprendo al dispiegamento di una forza di interposizione Onu, punto che, secondo le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, sarebbe incluso nell’accordo che dovrebbe essere siglato tra le parti. “Apprezziamo gli sforzi da parte italiana per raggiungere ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

