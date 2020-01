L’ASUS ROG Phone 2, l’X2 di Realme e il Mi 9 Lite di Xiaomi entrano nella lista di smartphone che supportano la TWRP (Di lunedì 13 gennaio 2020) Arriva il supporto ufficiale della TWRP per l'ASUS ROG Phone 2, il Realme X2 e lo Xiaomi Mi 9 Lite L'articolo L’ASUS ROG Phone 2, l’X2 di Realme e il Mi 9 Lite di Xiaomi entrano nella lista di smartPhone che supportano la TWRP proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

DelFabbrica : Lo chassis ASUS ROG Z11 ITX è diverso da qualsiasi cosa abbiamo mai visto - CES 2020 La maggior parte dei produtto… - FalcionelliFede : RT @tuttoteKit: #Asus al CES 2020: novità in casa #Asus ROG per il gaming Leggi l'articolo qui >> - tuttoteKit : #Asus al CES 2020: novità in casa #Asus ROG per il gaming Leggi l'articolo qui >> -