Juve, Graziani ‘boccia’ Sarri: “Sbaglia i cambi, l’unico che non tocca è Ronaldo. Con quei campioni…” (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Juve ha vinto ieri sera, battendo la Roma all’Olimpico, scavalcando l’Inter in classifica e laureandosi campione d’inverno. Decisivo il primo quarto d’ora, con le reti di Demiral e Ronaldo su rigore dovute anche ad un approccio di gara errato dei giallorossi, svegliatisi successivamente. Ma, nonostante la vittoria, Ciccio Graziani ‘boccia’ Sarri e le sue scelte, e non è la prima volta. Ecco le sue parole in merito a Radio Sportiva: “Con quei campioni poteva fare di più di quel che ha fatto. Vedo tante vittorie striminzite e all’ultimo tuffo con squadre molto inferiori. Sarri? Ieri fatto l’ennesima sostituzione che non ci stava. L’unico che non tocca è CR7. Perché rinunciare ad Higuain? La squadra avrebbe più equilibrio”.L'articolo Juve, Graziani ‘boccia’ Sarri: “Sbaglia i cambi, l’unico ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

