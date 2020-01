Ilary Blasi scherza a Che Tempo Che Fa: “Stare con Totti è umiliante” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ilary Blasi scherza a Che Tempo Che Fa: “Stare con Totti è umiliante” Stare con Francesco Totti può essere “umiliante”: parola di Ilary Blasi. La conduttrice e showgirl, moglie dell’ex calciatore della Roma da ormai 14 anni, si è raccontata davanti al bancone di Fabio Fazio, nella trasmissione di Rai 2 “Che Tempo Che Fa“. Tra il serio e il faceto, nella puntata di domenica 12 gennaio 2020, Ilary Blasi ha parlato delle sue sensazioni ogni volta che viene considerata la “moglie” di un simbolo del calcio italiano e della romanità come il Pupone. Spiegando, scherzosamente, che la sua vita non è per niente facile: “È umiliante stare con uno come lui. C’è di peggio, ma me ne sono fatta una ragione”, ha detto. “Ho ricevuto una chiamata – ha continuato la showgirl nel programma di Rai 2 – poco fa: ... Leggi la notizia su tpi

trash_italiano : A quest'ora Ilary Blasi avrebbe già aperto il televoto, sfanculato tutti i concorrenti e abolito di sua iniziativa… - saturdino416 : RT @footmodel_italy: I piedini della bellissima Ilary Blasi - zazoomblog : Ilary Blasi e il quarto figlio: “Francesco lo vuole? Lo farà con un’altra” - #Ilary #Blasi #quarto #figlio:… -