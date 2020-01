Highlights Parma-Lecce 2-0: video, gol e sintesi. I ducali escono alla distanza e centrano i tre punti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Parma stende il Lecce con il punteggio di 2-0 e manda ufficialmente in archivio la diciannovesima giornata e il girone d’andata della Serie A 2019-2020 nel proprio complesso. I ducali con questo successo volano al settimo posto in classifica ad un solo punto dalla zona Europa League, grazie alle reti di Iacoponi e Cornelius. Per il Lecce, invece, quarto ko consecutivo e situazione che si fa sempre più pericolante, con una sola lunghezza sulla zona retrocessione, e nel prossimo turno c’è l’Inter… Andiamo, quindi, a rivedere gli Highlights di Parma-Lecce. GLI Highlights DI Parma-Lecce IL GOL DI IACOPONI 1-0 IL GOL DI CORNELIUS 2-0 alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui ... Leggi la notizia su oasport

