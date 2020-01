Harry e Meghan, vertice con la famiglia: dalla Regina ok a transizione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sembra essersi concluso in maniera positiva l’atteso vertice di Sandringham tra Harry e Meghan e i membri senior della famiglia reale, tra cui la Regina Elisabetta II. La sovrana britannica avrebbe infatti accolto la richiesta dei duchi di Sussex di congedarsi dagli impegni della casa reale per poter gestire la propria vita in maniera indipendente, affermando come sia stato un incontro costruttivo per entrambe le parti. Al vertice hanno inoltre partecipato il fratello di Harry – il principe William – e il padre nonché erede al trono il principe Carlo. Incontro tra la Regina ed Harry e Meghan Secondo il comunicato ufficiale rilasciato in serata dalla casa reale, per la coppia inizierà un periodo di transizione che li porterà a dividere il loro tempo tra il Regno Unito e il Canada. Sarà nei prossimi giorni però che verranno decisi i dettagli della futura vita dei duchi ... Leggi la notizia su notizie

