Grande Fratello Vip, concorrente fa coming out: ‘Mi piacciono gli uomini, i veri amori solo con maschi’ [FOTO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4: una settimana molto movimentata La quarta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da una settimana ma già alcuni inquilini dentro la casa ci stanno riservando una serie di sorprese. Infatti, oltre alla discussione tra Pago e Salvo Veneziano per Serena Enardu, il pizzaiolo siciliano ha detto anche delle frasi choc sulla modella Elisa De Pacis. Mentre nelle ultime ore, durante un confronto tra due inquilini maschi, c’è stato il coming out da parte di Aristide Malnati. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato l’uomo. Il coming out di Aristide Malnati Il pubblico di Canale 5 aveva avuto modo di conoscere Aristide Malnati qualche anno fa durante la sue partecipazione all’Isola dei Famosi. Domenica sera l’ex archeologo e ora giornalista presso Panorama, dialogava insieme a Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo. Il ... Leggi la notizia su kontrokultura

