Grande Fratello Vip 4, Pago parla di Serena Enardu: “Vorrei avere la forza di dimenticare” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Pago è senza ombra di dubbio uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip 4. Di lui si è parlato sin dal primo giorno per la storia conclusa, o forse no, con Serena Enardu. La bella sarda è stata ospite in casa per un confronto che ha tenuto col fiato sospeso milioni di italiani. Dopo quanto accaduto a Temptation Island l’ex protagonista di Uomini e Donne ha fatto un passo indietro, dichiarando il suo amore per il cantante al quale solo poche settimane fa aveva dato il ben servito. Serena è stata anche al centro del televoto tra la prima e la seconda puntata, per capire se potesse entrare nella casa e passare una settimana con Pago. Il pubblico ha deciso, con il 51% delle preferenze, di non dare questa opportunità alla sarda. Intanto, però, nella casa più spiata d’Italia le vicende sentimentale degli ex concorrenti di Temptation Island continuano a ... Leggi la notizia su kontrokultura

trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' -