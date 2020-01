GF Vip, Aristide Malnati confessa: “Sentimentalmente attratto dagli uomini” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di intime rivelazioni per Aristide Malnati, giornalista ed egittologo tra i concorrenti del Grande Fratello Vip targato Signorini. Il gieffino ha confessato la sua attrazione sentimentale per l’universo maschile, durante una lunga conversazione con il compagno d’avventura Paolo Ciavarro. La rivelazione di Aristide Malnati Nell’esistenza di Aristide Malnati, concorrente dell’edizione 2020 del GF Vip noto al grande pubblico come ‘Mummy’, domina quella che lui stesso ha definito “una dicotomia” a livello sentimentale e sessuale. Le sue parole sono arrivate al pubblico durante una conversazione piuttosto intima nella casa di Cinecittà, dove ha aperto le porte del suo cuore svelando la sua verità. A raccogliere le confidenze del concorrente del reality è stato il coinquilino Paolo Ciavarro, che ha ascoltato l’archeologo in un confronto a due sul tema dell’amore. ... Leggi la notizia su thesocialpost

