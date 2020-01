“Gente di basso livello”. Serena Enardu, ormai il caso è esploso. E Barbara D’Urso si trova nel mezzo (Di lunedì 13 gennaio 2020) La puntata di ieri, 12 gennaio, di ‘Domenica Live’ è stata incentrata soprattutto sul reality show ‘Grande Fratello Vip’. Tra gli ospiti portati in studio dalla conduttrice Barbara D’Urso c’erano Giovanni Conversano, ex fidanzato di Serena Enardu, e tre opinionisti: Karina Cascella, Riccardo Signoretti e Daniele Interrante. Avrebbe dovuto essere presente anche Elga Enardu, la sorella gemella dell’ex di Pago, ma Carmelita aveva annunciato la sua mancata presenza. La presentatrice di Mediaset aveva inoltre aggiunto di non essere a conoscenza dei motivi alla base della decisione della donna, che inizialmente aveva deciso di accettare l’invito. Per fugare ogni dubbio e mettere la parola fine a questo mistero è intervenuta la diretta interessata. Che sul suo profilo Instagram ha illustrato tutti i dettagli che l’hanno portata a declinare ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

