Gemellaggio tra due istituti Cerretesi grazie al concerto del coro "Mixis (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCerreto Sannita (Bn) – La scuola oggi si muove in direzione delle competenze e "InCanto di Natale", concerto che si tenuto nella splendida cornice della Chiesa di San Martino a Cerreto Sannita, ne è stata una bella testimonianza. La competenza è la conoscenza calata nella realtà, è la capacità del discente di rendere vivi e concreti i risultati dell'esperienza di apprendimento vissuta a scuola. In altre parole, la scuola, in quanto comunità educante, desidera attuare un percorso formativo che insegni non solo a conoscere, ma soprattutto a vivere, a stare insieme, a valorizzare il territorio di appartenenza. Esattamente questo è stato l'obiettivo raggiunto dai ragazzi delle due scuole Cerretesi promotrici dell'iniziativa: il Liceo Musicale dell'Istituto Carafa-Giustiniani e il Liceo Classico Luigi Sodo. "InCanto di Natale" è risultato un concerto nel vero ...

