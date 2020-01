F1, Charles Leclerc avvisa Sebastian Vettel: “Sono più pronto rispetto al 2019 e so dove posso migliorare” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Charles Leclerc affila le armi in vista del Mondiale di Formula Uno 2020 che, nonostante quello che si possa pensare, è molto più vicino di ciò che direbbe la data odierna. I test pre-stagionali di febbraio sono ormai all’orizzonte, la tensione inizia a salire e le prime “scaramucce dialettiche” sono ufficialmente partite. Il monegasco, per esempio, ha spiegato al sito Autosport.com i punti sui quali si è concentrato in maniera maggiore nel corso di questo inverno. L’obiettivo, nemmeno a dirlo, sarà superare in pista con continuità Sebastian Vettel con il quale, com’è ben noto, il rapporto è di odio-amore. In primo luogo, secondo il vincitore del Gran Premio del Belgio e d’Italia, dovrà migliorare sulla costanza di rendimento. “Senza dubbio il primo aspetto sul quale dovrò crescere sarà questo, come il ritmo in gara. Ad inizio 2019, per esempio, ... Leggi la notizia su oasport

