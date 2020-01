Eruzione su isola delle Galapagos: timori per specie in via di estinzione [FOTO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il vulcano La Cumbre sta eruttando ceneri e lava, mettendo a rischio un habitat naturale che ospita numerose specie in via di estinzione: è situato sull’isola disabitata di Fernandina nell’arcipelago delle Galapagos. “Il valore ecologico dell’isola di Fernandina è molto importante perché i suoi ecosistemi ospitano specie uniche come iguane terrestri e marine, serpenti, ratti endemici, cormorani e pinguini,” ha spiegato il Parco nazionale delle Galapagos. Ieri sera nell’area si è verificato anche un terremoto magnitudo 4.7, seguito da decine di repliche.L'articolo Eruzione su isola delle Galapagos: timori per specie in via di estinzione FOTO Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

